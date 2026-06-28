Las calles con luminarias apagadas y los constantes reclamos de los vecinos por sectores sumidos en la oscuridad motivaron el desarrollo de un operativo nocturno en la ciudad de Ica.

Fiscalizan alumbrado

La inspección, encabezada por Osinergmin junto a la Prefectura y autoridades distritales, buscó verificar en campo las deficiencias del servicio y determinar las zonas que requerían atención inmediata.

La intervención formó parte de la campaña nacional “Calles Seguras, Calles Iluminadas”, desarrollada de manera simultánea en las 25 regiones del país. “Vamos a comenzar nuestro operativo en zonas periféricas y alejadas donde tenemos muchas denuncias de alumbrado público apagado”, explicó el gerente regional de Osinergmin, Alberto Palomino Candela, durante el inicio de las acciones.

Según informó el funcionario, en Ica se realizaron 30 inspecciones en sectores considerados críticos debido a los reiterados reportes de fallas en el sistema de iluminación. Los recorridos abarcaron zonas urbanas y periféricas donde los vecinos habían manifestado preocupación por los riesgos que representa la falta de luz en calles y avenidas.

Durante las inspecciones se levantó información técnica que será remitida a la empresa concesionaria para que adopte las medidas correctivas correspondientes. “Lo que vamos a hacer es verificar cómo se encuentra el alumbrado y reportar los puntos que requieran reposición o mantenimiento”, señaló Palomino, precisando que el objetivo era garantizar que las observaciones fueran atendidas dentro de los plazos establecidos.

Otro de los aspectos abordados durante el operativo fue el reemplazo progresivo de luminarias amarillas por tecnología LED. “En tres o cuatro años deberíamos tener entre un 80 y 90 % de luminarias blancas en toda la región de Ica”, indicó el representante de Osinergmin, destacando que este tipo de iluminación ofrece una mayor capacidad lumínica y favorece el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia.

Respecto a los postes deteriorados y cables de telecomunicaciones en desuso, el funcionario aclaró que dichos elementos corresponden a competencias distintas a las del organismo supervisor. No obstante, indicó que las incidencias detectadas durante los recorridos serían comunicadas a las municipalidades y a las empresas responsables para que adopten las acciones necesarias.

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