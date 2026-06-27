En el marco de las acciones de prevención y lucha contra la delincuencia, efectivos de la Comisaría PNP Parcona ejecutaron el operativo policial “Amanecer Seguro Ica 2026”, desarrollado el 26 de junio de 2026 en distintos puntos estratégicos de la jurisdicción.

Trabajo policial

Como resultado de las acciones operativas, la Policía logró la recuperación de dos vehículos menores (mototaxis) de placas de rodaje 4433-4Y y 8740-5Y, los cuales registraban requisitoria vigente por hurto de vehículo.

Ambas unidades fueron trasladadas a la Comisaría PNP Parcona para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley.

La Policía Nacional del Perú continúa intensificando los operativos preventivos y de control en la región Ica, reafirmando su compromiso en la lucha contra la delincuencia y en favor de la seguridad ciudadana.

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