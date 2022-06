Tener hijos que respeten y valoren a sus padres es un orgullo para una madre, pero este no es el caso de una anciana, cuya felicidad se ha visto truncada por la ambición de dos de sus hijos, quienes le han robado más de 27 mil soles, aprovechando su delicado estado de salud, según denunció, Mario Flores Peña, hijo de la adulta mayor.

Dinero era para su tratamiento médico

Según indicó, los hechos se remontan hace tres meses, cuando María Gertrudis Peña Yupanqui de Flores de 81 años, se encontraba internada en una clínica privada de donde posteriormente fue dada de alta, siendo trasladada a su domicilio en el caserío Longar en el distrito de San Juan Bautista, ya que la octogenaria presenta hemiplejía y tiene la mitad de su cuerpo paralizado.

Desde su propia casa, los acusados que son su hija María Flores Peña de 50 años y su hijo Enrique Flores Peña (52), la habrían trasladado a una conocida notaria iqueña y con ayuda de la mala praxis de un abogado, lograron obtener dos cartas de poder: con el primer documento notarial se dirigieron hacia la Caja Municipal Ica, de donde retiraron los 27 mil soles que era el ahorro de varios años de la humilde anciana.

“Mis dos hermanos menores, le han robado todo su dinero a mi mamá con una carta poder que se emitió en la notaria Sanchez Baiocchi de la calle Callao. Me enteré porque uno de ellos un día se puso a tomar licor y llegó a la casa mareado y comentó lo que había hecho. Ese dinero era de la venta de terreno y alquiler de parcelas que por muchos años mi madre ha guardado. Ahora le dio un derrame cerebral, y no puede hablar y tiene el cuerpo paralizado y solo la desplazamos en una silla de ruedas. Ella debe ir al neurólogo, llevar una terapia de lenguaje y más cuidados médicos, pero la han dejado sin ningún sol”, declaró.

Enfatizó que las intenciones de sus propios hermanos de quedarse con el dinero de la anciana para su propio beneficio no quedaron ahí, sino que además, con la otra carta poder, también cobraron el fuerte depósito de jubilación en el Banco de La Nación que le corresponde a la adulta mayor, quien actualmente pasa por episodios de traumas psicológicos, sin poder dormir, y resignándose solo a llorar por la pérdida de todos sus ahorros. “En la policía pusimos la denuncia y me dijeron que no procede porque era un tema familiar, pido que devuelvan el dinero para que mi madre pueda recibir un tratamiento médico, gastamos más de 500 soles de manera semanal en medicamentos, por eso también invocó a las autoridades que intervengan en el caso”, finalizó.