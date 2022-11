Un nuevo caso de homicidio se registró en el distrito de Parcona (Ica), cobrando la vida de un ciudadano, quien fue acribillado de múltiples disparos en la puerta de su propia casa por parte de sujetos desconocidos.

Muerte violenta

El trágico hecho sucedió en horas de la noche en la agrupación de vivienda “Mi Perú”, del mencionado distrito, ahí se encontraba César Armando Rocha Cieza de 41 años a bordo de su moto lineal, cuando de pronto sujetos lo interceptan y le disparan a quemarropa, dejándolo tendido para luego huir raudamente con rumbo desconocido.

La víctima aún con signos vitales fue auxiliado por su esposa y trasladado de emergencia al Hospital Santa María del Socorro, donde los médicos solo confirmaron su deceso, ya que no resistió los múltiples disparos que se le propinó en diferentes partes del cuerpo.

A la escena del macabro crimen llegaron agentes de la policía, quienes evidenciaron y realizaron el recojo de 2 proyectiles de arma de fuego y seis casquillos de bala, comprobando que los delincuentes arremetieron una ráfaga de disparos contra el hombre.

En redes sociales, Mayra Hernández, esposa de la víctima, escribió un conmovedor mensaje, exigiendo justicia e indicando que la muerte de su ser querido no quedará impune.

“Ayer me arrebataron al amor de mi vida, a la persona que sin ser perfecta siempre estaba allí para mí, no sé por qué tanta crueldad (...), y como me dijiste íbamos a estar hasta que la muerte nos separe y lamentablemente eso sucedió muy pronto mi pechocho”, escribió.

En tanto, los vecinos del lugar indicaron que hace años también se registró una muerte violenta en la calle aledaña, pidiendo más rondas policiales y del serenazgo, ya que en horas de la noche la iluminación es casi nula y los delincuentes roban a personas que transitan.

