El Hospital Santa María del Socorro de Ica incorporó un moderno equipo biomédico de rayos X estacionario, marca Siemens y con soporte de techo, con el propósito de mejorar la capacidad de atención de su Servicio de Diagnóstico por Imágenes y optimizar los procedimientos de evaluación médica.

Moderno equipo

La adquisición permitirá obtener imágenes radiográficas de alta calidad, lo que contribuirá a que los profesionales de salud cuenten con mejores herramientas para identificar posibles lesiones y otras condiciones médicas, facilitando diagnósticos más precisos y oportunos.

Entre las características del nuevo equipamiento también destaca la facilidad para posicionar a los pacientes durante los estudios radiológicos, lo que permitirá optimizar los procedimientos y mejorar las condiciones en las que se realizan estos exámenes dentro del establecimiento hospitalario.

Asimismo, la incorporación del equipo permitirá incrementar la capacidad de respuesta del hospital frente a la demanda de estudios de rayos X, fortaleciendo el trabajo del personal médico y brindando mayores recursos tecnológicos para la toma de decisiones clínicas.

La implementación se concretó mediante las gestiones del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional de Salud y el propio Hospital Santa María del Socorro, como parte de las acciones orientadas a modernizar el equipamiento médico y fortalecer los servicios de salud en la provincia.

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