Un total de 146 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente de catarata durante una campaña médica realizada por el Hospital Santa María del Socorro, brindando a los beneficiarios la oportunidad de mejorar su salud visual y calidad de vida.

Para adultos mayores

Antes de las intervenciones, los pacientes fueron sometidos a una evaluación integral, que incluyó la medición de la vista y los exámenes médicos correspondientes para determinar las condiciones necesarias para la cirugía.

Luego de cada operación, los pacientes pasaron por una nueva evaluación y un periodo de observación médica. Además, recibieron los medicamentos indicados y las recomendaciones necesarias para continuar con su recuperación en casa.

La campaña fue posible gracias al trabajo articulado de los diferentes profesionales y servicios del Hospital Santa María del Socorro, quienes unieron esfuerzos para brindar una atención oportuna, segura y con calidad humana.

Desde el establecimiento de salud destacaron que cada intervención representa una oportunidad para que los pacientes puedan recuperar su capacidad visual y retomar con mayor seguridad actividades cotidianas que habían sido limitadas por la pérdida de visión.

La catarata puede provocar una disminución progresiva de la visión y afectar significativamente la calidad de vida.

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