Un total de 120 pacientes lograron recuperar la visión gracias a una campaña intensiva de cirugías de catarata realizada en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, en la provincia de Nasca.

Salud visual

La jornada fue desarrollada en coordinación con el Instituto Nacional de Oftalmología y la Diresa Ica, permitiendo intervenir quirúrgicamente a 80 pacientes en el propio hospital, mientras que otros 40, debido a la complejidad de sus diagnósticos, fueron derivados a la ciudad de Lima para recibir atención especializada.

Durante varios días, equipos médicos especializados llevaron a cabo las operaciones en una jornada considerada clave para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, muchos de los cuales enfrentaban limitaciones severas en su visión. La campaña incluyó evaluaciones previas, intervenciones quirúrgicas y seguimiento postoperatorio.

En la ceremonia de clausura, la dirección del hospital destacó la participación del personal del Instituto Nacional de Oftalmología, que se trasladó hasta Nasca para sumarse a la iniciativa. Asimismo, se reconoció el trabajo articulado con los coordinadores de salud ocular de la región, cuya gestión permitió concretar la campaña.

También se resaltó el apoyo del equipo de salud del hospital, así como de internas de enfermería y estudiantes del Instituto Tecnológico de Nasca, quienes colaboraron durante todo el proceso, desde la atención a pacientes hasta la logística de las intervenciones.

Esta campaña representa uno de los esfuerzos más importantes en materia de salud ocular en la provincia en los últimos años y forma parte de una estrategia para reducir la prevalencia de cataratas, una de las principales causas de ceguera prevenible.

Por su parte, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, expresó su satisfacción por los resultados alcanzados, destacando que la recuperación de la visión permite a los pacientes retomar su independencia y mejorar su calidad de vida. Además, señaló que se vienen realizando gestiones para desarrollar una segunda campaña que amplíe la cobertura y beneficie a más personas en la región.

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