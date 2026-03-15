La Dirección Regional de Salud (Diresa) Ica y el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola vienen desarrollando jornadas de tamizaje para la detección de catarata dirigidas a adultos mayores de 50 años que cuentan con Seguro Integral de Salud (SIS) activo.

Posible intervención quirúrgica

La actividad se realiza a través de la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular y tiene como objetivo identificar de manera oportuna a los pacientes que presentan esta afección visual y que requieren tratamiento especializado.

Durante las evaluaciones, los profesionales de salud realizan valoraciones oftalmológicas a los asistentes con el fin de detectar posibles casos de catarata y determinar qué pacientes necesitan ser sometidos a una intervención quirúrgica.

Según informaron, las cirugías se desarrollarán del 23 al 27 de marzo y estarán a cargo de especialistas del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), quienes trabajarán de manera conjunta con el equipo médico del hospital nasqueño.

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