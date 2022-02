La ciudadana Liz Janet Grimaldo Córdova de 37 años, se encuentra con un estado de salud delicado, tras ser atropellada los primeros días del mes de febrero por un vehículo particular, dejándole las extremidades inferiores dañadas.

Caso social

Según declaró, el grave accidente se registró en horas de la tarde del pasado 2 de febrero del 2022, en el sector de Pariña Chico, en el distrito de Los Aquijes (Ica). En el lugar se desplazaba de manera peatonal por una vía junto a dos de sus hijos, después de haber cosechado frutas que transportaba en una carretilla, de pronto un auto matiz azul, conducido por Erick Alexander Soto Santos de 30 años, la arrolló de manera intempestiva, ocasionando que la mujer pierda el conocimiento y presente múltiples heridas por el fuerte impacto.

“Después del atropello me llevaron al Hospital Regional de Ica, donde me realizaron placas en mi pierna y una tomografía a mi cabeza, los doctores me dijeron que tengo el coxis fracturado y debo estar con una recuperación de 6 meses en cama, necesito apoyo porque soy padre y madre para mis hijos”, declaró.

Apoyo. Sostuvo que después del lamentable suceso, ya no puede trabajar, lo que ha ocasionado la desafiliación de su seguro de salud, además la situación se complica ya que debe velar por sus tres menores hijos de 15, 13 y 8 años, dos de ellos necesitan de tratamiento psicológico ya que fueron testigos del brutal atropello hacia su madre. Por lo que pide al conductor que asuma la total responsabilidad del caso.

“Estoy indignada por la falta de responsabilidad del conductor, estoy preocupada por la alimentación de mis hijos, ya que debo estar meses en cama, no quiero que me de estrés ni depresión porque es muy feo, pido a las autoridades y a la población solidaridad, toda ayuda es bienvenida”, comentó

Liz Grimaldo es de condición humilde y comentó que necesita de varios medicamentos al día. Además, requiere de un médico quien acuda a evaluarla a su domicilio ya que se encuentra imposibilitada de movilizarse, para ayudar contactar al 936827735.