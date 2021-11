La ciudadana Pilar Miranda Peña de 50 años, se encuentra con un estado de salud grave, tras ser atropellada el pasado mes de marzo por un camión de carga pesada, dejándole las extremidades inferiores dañadas.

Accidente la ha dejado postrada en una cama

Según declaró la mujer, el grave accidente se registró en el barrio Los Ángeles del caserío Casablanca (Santiago-Ica), el 10 de marzo en horas de la tarde cuando transitaba de manera peatonal por una vía, de pronto de manera intempestiva un volquete a gran velocidad la arrolló, quien a su vez se dio a la fuga y dejo a la ciudadana con la pierna izquierda en estado crítico.

“Me iba a la casa de mi Papá y el volquete paso por mi costado y me empujó hacia un lado, la caída fue brutal y provocó que mi pierna se quebrará, 3 horas después me trasladaron al hospital, he sido socorrida por mis propios vecinos, porque la policía no me apoyo”, indicó.

Argumentó que por su situación crítica tuvo que ser hospitalizada 3 semanas y ha tenido que ser operada en varias oportunidades “He tenido 2 operaciones donde mi rodilla quedó volteada y en la pierna donde me han puesto un platino hasta la cadera”. sostuvo.

La ciudadana de condición humilde, tiene una hija de 10 años. Pilar comentó que necesita de medicamentos costosos. Además, requiere de un médico quien acuda a evaluarla a su domicilio ya que se encuentra imposibilitada de movilizarse, para ayudar contactar al 963548294.