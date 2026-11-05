El proyecto de mejoramiento del ingreso principal al centro poblado Cerro Prieto, en el distrito de Salas, continúa avanzando en la etapa de gestiones técnicas para superar una interferencia con las redes eléctricas y permitir la reanudación de los trabajos en condiciones seguras.

Trabajo en el distrito

Como parte de estas acciones, el pasado 3 de noviembre la Municipalidad Distrital de Salas remitió a ElectroDunas el expediente técnico completo solicitado por la empresa concesionaria, a fin de que sea evaluado y se determine la viabilidad de la reubicación o el soterramiento de un tramo de la línea de media tensión ubicado cerca de la estructura metálica del futuro pórtico de ingreso.

Esta gestión se inició el 7 de octubre, cuando la comuna presentó una solicitud formal a ElectroDunas para encontrar una solución a la interferencia eléctrica. El 16 de octubre, la empresa respondió requiriendo la documentación técnica necesaria para evaluar los trabajos en la red, pedido que fue atendido por la municipalidad dentro de los plazos correspondientes.

Cabe recordar que el 24 de julio se suscribió el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N.° 01, con participación de la contratista, la supervisión y la municipalidad. La medida preventiva respondió a la cercanía de la estructura metálica del pórtico con las líneas de media tensión, situación que representaba un riesgo para los trabajadores y la población.

Antes de esta suspensión, se habían culminado los trabajos de asfaltado, veredas, pintura, juntas asfálticas y limpieza de obra. La solución de la interferencia eléctrica permitirá continuar con las acciones pendientes para concretar este proyecto de infraestructura urbana.

La intervención, denominada “Creación del servicio de espacios públicos urbanos en pórtico de ingreso principal, parque lineal y ciclovía en el ingreso al C.P. Cerro Prieto”, cuenta con el CUI N.° 2656933 y busca dotar a este centro poblado de espacios públicos y una entrada renovada.

La municipalidad señaló que continuará las coordinaciones con ElectroDunas para agilizar la evaluación y los trámites correspondientes, con el objetivo de retomar los trabajos y entregar a las familias de Cerro Prieto una infraestructura segura y de calidad.

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