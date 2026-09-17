La Red Asistencial Ica de EsSalud y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) inauguró la conexión a gas natural del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en Ica, implementada a través del Programa BonoGas.

Migración al gas natural

La actividad contó con la participación del director ejecutivo del FISE, Ricardo Edward Redhead Escudero; el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Roberto Almeida Donaire; y el Dr. Lino Pinto, en representación de la Dirección del hospital.

A través de BonoGas, el FISE financió la conexión con una inversión superior a S/416 mil. La infraestructura abastece las áreas de nutrición, laboratorio y sala de máquinas, donde operan dos calentadores de agua, cinco cocinas, una plancha freidora y mecheros de laboratorio.

Durante el acto protocolar, el Director Ejecutivo de FISE, Ing. Ricardo Redhead Escudero, señaló que, desde el Ministerio de Energía y Minas y el FISE, se promueve que los beneficios de las fuentes de energía limpia lleguen prioritariamente a las instituciones de salud.

“Convertir la matriz energética de este hospital es un logro fundamental que demuestra cómo la inversión pública impacta de forma directa e inmediata en la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo.

Por su parte, el Gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó que, esta migración al gas natural no solo representa un ahorro económico que se podrá reinvertir en más servicios e insumos médicos, sino que reafirma el compromiso con brindar una gestión eficiente y respetuosa con el medio ambiente en beneficio de los iqueños.

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