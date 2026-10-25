La renovación de pistas y veredas en diversas calles del centro poblado de Guadalupe fue inaugurada por la Municipalidad Distrital de Salas, en una ceremonia encabezada por el alcalde Javier Fernández Matta, acompañado de los regidores, funcionarios municipales y vecinos.

Modernización en la zona

La obra, denominada “Renovación de pistas y veredas en la calle Ica, 29 de Abril, Iquitos, Municipalidad, pasaje 12 y Tacna”, comprendió la intervención de vías que presentaban problemas de deterioro y que, según lo expresado durante la ceremonia, eran una demanda de los residentes de esta zona del distrito.

Durante su intervención, el alcalde distrital de Salas, explicó que los trabajos incluyeron el mejoramiento de pistas, veredas y sardineles en diferentes sectores. También mencionó la prolongación Tacna y el camino al cerro, donde fue necesario cambiar tuberías matrices del sistema de desagüe antes de continuar con las obras de pavimentación.

Fernández Matta señaló que la calle Iquitos era una de las vías más deterioradas y que su recuperación respondía a un pedido de los vecinos. Asimismo, se refirió a las dificultades surgidas durante la ejecución de los trabajos, entre ellas discrepancias relacionadas con los límites de propiedades y el metraje de un pasaje peatonal, que pudieron ser superadas.

En la misma línea, la autoridad edil informó que su gestión había retomado trabajos en proyectos que estuvieron paralizados, entre ellos el local municipal y la institución educativa inicial N.° 04, conocida como Pinochito. También mencionó intervenciones en otros sectores del distrito, como Villacurí.

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