En medio de la expectativa de cientos de familias por conseguir la titulación definitiva de sus terrenos, el alcalde del distrito de Salas Guadalupe, Javier Fernández Matta, sostuvo una reunión con los pobladores y dirigentes de Villa Rotary, cuarta etapa, sector Nueva Esperanza, donde explicó los avances legales alcanzados y las acciones que su gestión viene impulsando para continuar con la formalización de los predios.

Por la pronta titulación

Durante el encuentro, el burgomaestre ratificó la información que había presentado previamente en conferencia de prensa sobre la decisión judicial favorable relacionada con el terreno ocupado por las familias de Villa Rotary, cuarta y quinta etapa. Entregó una copia de la documentación a los representantes del sector.

Fernández Matta explicó que la Sala Civil Corporativa de Liquidación de Procesos Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó, mediante la Resolución N.° 06-09-2026, la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda de mejor derecho de propiedad sobre el predio identificado con la Unidad Catastral N.° 12090, inscrito en la Partida Registral N.° 40014296.

Según lo expuesto durante la reunión, la resolución reconoce el mejor derecho de propiedad del Estado frente a Agrícola DUSHEDARE E.I.R.L., conocida como La Española, y dispone la cancelación de las inscripciones consideradas irregulares sobre el terreno.

Ante los pobladores, el alcalde informó que ya había remitido una solicitud al Gobierno Regional de Ica para que, a través de su procurador, se impulse una medida cautelar relacionada con la ejecución de la sentencia. Indicó que esta gestión busca que se cumpla lo dispuesto judicialmente y que avance la transferencia del predio a la municipalidad distrital.

La reunión no estuvo centrada únicamente en la titulación. Los vecinos también aprovecharon la presencia de la autoridad para plantear sus preocupaciones sobre el abastecimiento de agua y las obras que consideran necesarias para mejorar las condiciones de vida en el sector.

Frente a estos reclamos, el alcalde anunció que en los próximos días se realizarían pruebas del pozo y precisó que la matriz ya estaba conectada para llenar el reservorio. Durante la asamblea, un representante de los pobladores agregó que se había dejado prevista una conexión para atender parte de la zona de Academia Roja.

Fernández Matta informó, además, sobre una obra de electrificación en el sector de Nadine Heredia, cuya inversión, según indicó, supera los cinco millones de soles y cuya inauguración estaba prevista para los próximos días.

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