En el marco del proceso de descentralización de servicios cardiovasculares impulsado por el Seguro Social de Salud (EsSalud), cientos de pacientes asegurados se han beneficiado con procedimientos complejos y especializados, y el personal de salud de diversas redes asistenciales de la seguridad han fortalecido sus capacidades tras los operativos que el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) ha venido llevando a cabo de manera continua y progresiva en el interior del país.

Diagnósticos avanzados

Con la más reciente campaña llevada a cabo en la ciudad de Ica, en coordinación con la Red Asistencial Ica, desde el 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre, la actual gestión del INCOR de EsSalud sumó 17 operativos descentralizados desde agosto de 2024 y 371 procedimientos cardiovasculares especializados realizados en regiones, que han beneficiado a cerca de 400 pacientes y generado más de un millón de soles en ahorro institucional al disminuir traslados y referencias.

Específicamente en lo que va del 2025, el INCOR desarrolló 13 operativos en Ica, Cusco, Arequipa, La Libertad, Ucayali, Loreto, Piura, Tumbes, Apurímac, Tacna y Puno. Estas intervenciones permitieron realizar 13 cirugías cardiovasculares, 123 cateterismos cardíacos y alrededor de 200 exámenes diagnósticos, reduciendo tiempos de espera y ampliando el acceso a servicios de alta especialización.

El de Ica, llevado a cabo en el Hospital Augusto Hernández Mendoza, fue el último operativo de atención cardiovascular especializada del 2025. En dicha ciudad, el equipo especializado del INCOR realizó 8 ecocardiografías pediátricas, 3 ecocardiografías fetales, 6 lecturas de tomografía y 16 pruebas de esfuerzo, acercando diagnósticos avanzados a pacientes que requieren evaluación oportuna sin necesidad de viajar a Lima.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, enfatizó la trascendencia de esta jornada: “La presencia de los especialistas del INCOR es un hito fundamental para nuestra región. Gracias a esta articulación, hemos podido cerrar importantes brechas diagnósticas y, lo que es más valioso, hemos fortalecido las competencias de nuestro personal asistencial”, dijo.

Soluciones para salvar vidas

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, explicó que este operativo se enmarcó en el proceso de descentralización de servicios cardiovasculares impulsado por la seguridad social a nivel nacional, como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidado Cardiovascular.

“Gracias a este modelo, los especialistas se desplazan hacia las regiones para brindar atención directa, transferir tecnología y fortalecer las capacidades del personal local. Estas acciones representan el verdadero sentido del servicio público: acercar soluciones, salvar vidas y construir un sistema más humanizado, moderno y equitativo para todos los asegurados”, refirió el titular de la entidad.

