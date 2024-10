La inmobiliaria Llaxta, encargada de los proyectos urbanísticos Las Piedras de Buenavista y Las Viñas, ha sido denunciada por más de 30 familias que acusan a la empresa de estafa. Según los afectados, pese a haber cancelado el total del valor de sus viviendas hace más de un año, la inmobiliaria no ha iniciado la construcción de sus casas ni ha ofrecido explicaciones sobre la demora. Las víctimas también denuncian que la empresa se niega a atenderlos, cerrando sus oficinas y rechazando la recepción de cartas notariales que exigen respuestas.

Denuncia

El temor de los compradores ha aumentado debido a rumores de que Llaxta podría estar abandonando el proyecto, lo que reforzaría las sospechas de una posible estafa masiva. Las familias involucradas han pagado entre 20 y 35 mil soles, además de recibir bonos estatales como el Bono Techo Propio (25 mil soles) y el Bono para Víctimas del Terrorismo (50 mil soles), lo que incrementa la preocupación por la cuantiosa suma de dinero que podría estar en juego. Los compradores confiaron en la inmobiliaria, pero ahora temen que su inversión se haya perdido.

Uno de los afectados declaró que su terreno debía ser entregado en 2022 tras pagar 30.500 soles, pero hasta la fecha no ha recibido su propiedad. “Me dijeron que mi terreno me lo iban a dar en el 2022, cancelé la totalidad y hasta la fecha no me dan nada. Ahora dicen que el Estado no quiere dar el código porque es una zona de riesgo. He presentado cartas notariales, pero la oficina está cerrada”, señaló el afectado, destacando la falta de atención de la inmobiliaria.

A la falta de respuesta de Llaxta se suma la preocupación por la ubicación de las urbanizaciones, que se encuentran en una zona de alto riesgo de deslizamientos y con un manejo deficiente de los desagües. Un informe pericial reveló que los desagües, administrados por EMAPICA y la propia inmobiliaria, representan un peligro para la salud pública y el medio ambiente. Los residentes viven en constante tensión, preocupados por la seguridad de sus familias debido a la falta de infraestructura adecuada y la contaminación.

Frente a este escenario, los afectados organizaron una protesta exigiendo la devolución de su dinero y pidiendo la intervención inmediata de las autoridades competentes. Hicieron un llamado a la Municipalidad de Los Aquijes, al Ministerio de Vivienda y al Fondo Mi Vivienda para que se pronuncien a favor de las familias estafadas. Los compradores solicitan que se tomen medidas urgentes para evitar que más personas caigan en la misma situación.

Finalmente, los afectados también pidieron la intervención de la Fiscalía de la Nación, el Procurador del Estado y el Ministerio de Justicia para que se tomen acciones legales contra la inmobiliaria Llaxta. Exigen que se investiguen las irregularidades y que se haga justicia para las familias que confiaron en la empresa con la esperanza de obtener una vivienda digna.

