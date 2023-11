Hasta cinco mil familias de las urbanizaciones Las Piedras de Buenavista (Llaxta), Las Viñas, el centro poblado Buenavista y Yaurilla, en el distrito de Los Aquijes, se encuentran en constante peligro, en caso se presenten huaicos por las anunciadas lluvias intensas del Fenómeno El Niño. Las zonas podrían ser devastadas ya que no hay obras de prevención ni protección.

Total desprotección

Ayer, decenas de vecinos alzaron su voz de protesta, ellos pedían principalmente que el distrito de Los Aquijes sea declarado en emergencia, situación que esperan por largos meses, para que se pueda invertir en trabajos de descolmatación, construcción de muros, canalización y otros, ya que, en los años 2017 el huaico arrasó con más de 800 casas, también en el 2019 y 2023, cientos de viviendas quedaron completamente dañadas.

El presidente del Comité de Emergencia de Yaurilla y anexos, Oscar Bohórquez, indicó que el Gobierno Regional de Ica solicitó al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) declarar en emergencia el distrito aquijeño, sin embargo, la solicitud fue declarada improcedente, entre los motivos, que la institución municipal no consignó los antecedentes de los desastres naturales que se vivió en Llaxta, ante el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

“El peligro es perder nuestras casas y hasta vidas humanas, cada vez caen más cercanos los huaicos, y no estamos en la declaratoria de emergencia porque el municipio de Los Aquijes no ha informado lo real en el expediente y lo más grave es que cuando se busca en el Cenepred, no hay información de los huaicos que arrasaron la zona”, declaró

Las familias indicaron que una empresa privada construyó extensos muros de contención en la parte alta, lo que ha originado que los huaicos no sigan por el cauce natural , ya que los muros direccionan las masas de precipitadas aguas con tierra y roca hacia las urbanizaciones, además que en la zona alta las construcciones que servían para amortiguar el agua, han sido invadidas por criaderos de cerdos, cuyos invasores estarían presentado documentación falsa y adulterada al PRETT (Programa Regional de Titulación de Tierras de Ica), para posesionarse de los terrenos, lo que originaría que no se realicen trabajos de protección en el lugar.

“La Dirección Regional Agraria de Ica, también ha hecho una proyección de construir ocho diques para amortiguar las aguas arriba, el proyecto ya estaría concluido, pero no hay dinero, por ello es importante la declaratoria de emergencia para que se busque el financiamiento a nivel regional o nacional, inclusive seguimos en peligro, porque ya no se ejecutaría este año ni tampoco el 2024, tendríamos que esperar hasta el 2025. Necesitamos que intervenga la Autoridad Nacional del Agua con trabajos de prevención y que se recuperé las áreas invadidas por los que crían chanchos, también que se haga la descolmatación de la cantera y la canalización para que las aguas pasen de manera directa a La Achirana”, agregó Bohórquez.

Los moradores calificaron de “incapaz” la actual gestión de la alcaldesa de Los Aquijes, Karol Rojo Ventura, ya que no se estaría designando a funcionarios y especialistas idóneos para que se emita la documentación completa y la jurisdicción sea declarada en emergencia. Las miles de familias temen vivir la desgracia de otra inundación.

