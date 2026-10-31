La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica intervino la tienda Dollarcity, ubicada en el centro comercial Plaza del Sol, para verificar que los accesorios y disfraces comercializados por Halloween no representen un riesgo para la salud de los consumidores. Durante el operativo, realizado el jueves 29 de octubre, se dispuso la inmovilización preventiva de algunas máscaras y vinchas temáticas ante sospechas de que podrían contener sustancias tóxicas, como metales pesados.

Riesgo químico

La diligencia fue encabezada por el fiscal adjunto provincial Julio Salas Cruces, con la participación de especialistas de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la DIRESA Ica y de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ica. Durante la inspección se revisaron productos como máscaras, calabazas, vinchas y otros artículos de alta demanda por las celebraciones de Halloween, con el objetivo de detectar posibles componentes nocivos.

Asimismo, el personal de Salud Ambiental recogió muestras de los productos observados, que serán remitidas a los laboratorios de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), en Lima, para los respectivos análisis químicos. Las autoridades buscan determinar si los artículos contienen plomo u otras sustancias que puedan afectar la salud pública. En tanto, el fiscal Salas Cruces recordó que la fabricación, importación o comercialización de productos tóxicos o peligrosos puede ser sancionada con penas de entre cuatro y ocho años de prisión.

Ante esta situación, el representante del Ministerio Público exhortó a los comerciantes a vender únicamente productos que cuenten con Registro Nacional y Autorización Sanitaria vigentes.

También recomendó a los padres de familia revisar cuidadosamente los accesorios antes de comprarlos, evitar aquellos con olores demasiado fuertes, colores excesivamente fosforescentes o pinturas que se desprendan al contacto, y adquirirlos en establecimientos formales con etiquetado y certificación sanitaria correspondiente.

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