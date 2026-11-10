El alcalde del distrito de Salas, Javier Fernández Matta, realizó una visita de inspección a los trabajos de construcción de la nueva infraestructura de la municipalidad distrital, acompañado por integrantes del equipo técnico de obras, con la finalidad de conocer el avance de la ejecución del proyecto.

Avance de obra

La obra, denominada “Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad Distrital de Salas”, contempla la edificación de un moderno inmueble de cuatro niveles, que contará con un sistema de ascensor y espacios destinados al funcionamiento de las diferentes áreas de la comuna.

Durante el recorrido, Fernández Matta señaló que la ejecución del proyecto fue posible luego de superar un proceso que se prolongó durante varios años para conseguir el saneamiento físico-legal del terreno. Según indicó, tras concretarse este procedimiento, se pudo avanzar con la construcción de un local que permitirá reunir las dependencias municipales y mejorar las condiciones en las que se brindan los servicios a la población.

La nueva infraestructura busca facilitar el funcionamiento de las oficinas municipales y ofrecer una atención más ágil a los vecinos, quienes acuden diariamente a realizar diversos trámites y solicitar servicios.

En otro momento, el burgomaestre también hizo referencia a las obras ejecutadas en el sector educativo durante su gestión. Entre los proyectos mencionados figuran las intervenciones en la I.E.I. N.° 505 Santa Rosa de Lima, la I.E. N.° 22330 de Collazos, la I.E. N.° 04 Pinochito y la I.E. N.° 540 de Santa Cruz de Villacurí.

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