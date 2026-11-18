Dos personas vinculadas a una investigación por presunto hurto agravado de autopartes fueron intervenidas por efectivos de la Policía Nacional en el centro poblado Los Huasasquiches, distrito de Los Aquijes. La intervención se realizó el pasado 15 de noviembre, durante el operativo “Control Territorial 2026”, que permitió identificar a los presuntos integrantes de la banda denominada “Los Faites de Yaurilla”.

Banda intervenida

La acción policial se inició tras recibir una alerta sobre la presunta sustracción de autopartes de un vehículo menor de marca Bajaj, color azul. Luego de las labores de búsqueda, los agentes detuvieron a A. S. E., de 18 años, e intervinieron a un adolescente de 17 años, quienes serían investigados por su presunta participación en el hecho. Durante el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares, una mochila negra con rojo y dos parlantes tipo tweeter.

En otro punto del despliegue, los efectivos lograron capturar a O. Y. M. A., de 49 años, quien registraba una requisitoria vigente por el delito de omisión a la prestación de alimentos. El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

La Región Policial Ica informó que el operativo permitió controlar la identidad de 156 personas e intervenir 61 vehículos. Como resultado, se reportaron dos adultos detenidos, un adolescente intervenido y la presunta desarticulación de la organización investigada por el hurto de autopartes.

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