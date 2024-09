Una tragedia es la que vive la familia del joven Pablo Alexander Hernández Junchaya de 20 años, quienes denuncian falleció tras sufrir problemas de salud en el interior del fundo Beta, ubicado en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, donde no se le habría prestado el traslado vehicular de emergencia de manera rápida.

Denuncia pública

Micaela Junchaya Anyarín, madre del joven fallecido, indicó que su hijo no padecía ninguna enfermedad y era una persona que le gustaba realizar actividades físicas. Su ser querido ya tenía trabajando un mes y medio en la empresa agrícola, donde se habría dado la presunta negligencia.

“Su enamorada me dijo que vaya al hospital del seguro porque Ale se ha desmayado, he ido con mis tres hijos, hemos llegado y mi hijo todavía no llegaba, después llegó la miniván con mi hijo, pero ya cadáver, estaba morado, ha sido por negligencia del fundo Beta, porque su enamorada llamaba para que lo atiendan y nunca llegaban. Las enfermeras (del fundo) entraron, y la doctora solo me dijo en emergencia, mami ya no hay nada que hacer”, dijo entre lágrimas.

Ella añadió que su hijo no tenía obesidad, además exigió a las autoridades competentes una célere y exhaustiva investigación, ya que la emergencia se habría suscitado a las 3:00 de la tarde del 16 de setiembre, sin embargo, el vehículo que trasladó al joven de emergencia, llegó al Hospital Augusto Hernández Mendoza (Ica) una hora y media después.

“Pido justicia, que ese fundo se haga responsable, porque así me cubra todo lo que quiera, nada me devolverá a mi hijo, él no era borracho ni nada, hace un mes y medio ingresó a trabajar a ese fundo, queremos justicia, es mi último hijo, en la mañana le preparaba su desayuno y me decía “mami ahí te dejo para tu semana”, “él estaba bien alimentado”, añadió la madre de familia, asimismo el padre del joven también sostuvo que una de las enfermeras de la empresa le comentó antes de ingresar al hospital, que su hijo ya estaba cadáver.

Realizan investigación

El director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Martín Alonso Bendezú Rezkalah, informó que tras coordinaciones con la Intendencia Regional en Ica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el joven habría sufrido una intoxicación.

“El trabajador de la agrícola Beta habría llegado al hospital con un síntoma de intoxicación y que lamentablemente en el hospital había fallecido, es la versión que yo tengo de parte del intendente de Sunafil y se ha generado la orden inspectiva para intervenir en la agroexportadora y ver qué es lo que ha pasado con el trabajador. Sunafil se hará presente. Hago una exhortación a los comités de seguridad y salud en el trabajo, está el sector trabajador y empleador, si hay alguna responsabilidad de parte del comité o de la agroexportadora, Sunafil lo determinará con la visita inspectiva”, declaró.

En la misma línea, sostuvo que el procedimiento inspectivo y el cuadro de sanción es competencia de Sunafil “porque se ha conllevado una negligencia y el deceso de un trabajador, ya con Sunafil, le he pedido que nos haga partícipe de sus visitas inspectivas, no tenemos esa facultad, pero esperemos que si nos hagan partícipes”, finalizó Bendezú Rezkalah.

