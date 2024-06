Un trágico accidente se registró el 12 de junio del 2024 en las instalaciones del Fundo La Esmeralda, en el distrito de Pueblo Nuevo (Ica), donde un trabajador cayó desde una altura de cinco metros cuando cosechaba pécanos y, posteriormente, por la gravedad de sus fracturas falleció. El caso es investigado por la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Hechos en la zona

En la segunda semana del mes actual, Víctor Alfredo Hernández Vega de 60 años, realizaba su trabajo diario en el mencionado fundo, y al promediar las 9:40 de la mañana cayó precipitadamente del árbol y quedó herido de gravedad en el suelo.

“Las personas identificadas como Alfredo Villcas Váldez (37), administrador del fundo La Esmeralda, en compañía del abogado del fundo Rolando Cisneros Vivanco (53) y la enfermera Karla Madeleine Camargo Sotelo (25). El señor Cisneros Vivanco comunica que a horas 14:15 p. m., toma conocimiento por parte del ingeniero Eduardo Enriques Murga, jefe de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, que habría sucedido un accidente laboral en el fundo y que estaba en estado grave, es donde coordina con las partes mencionadas líneas arriba para dirigirse a la comisaría a denunciar lo sucedido”, se lee en el acta de ocurrencia policial

El texto también indica que Hernández Vega fue llevado al hospital de EsSalud, pero no encontraron al médico, ya que se les dijo que los tres médicos estaban operando, mientras que el hombre herido esperaba con los fuertes dolores y fracturas. Se reclamó al hospital y después de 20 minutos trasladan al hombre herido a trauma shock, luego indicaron Rayos X y tomografía. “El medico Loayza Herrera Jair nos informa que tenía cinco costillas fracturadas y su columna tenía tres fracturas y que por el golpe de la caída tiene rasgado los pulmones, lo que ocasiona un pequeño trauma shock habría tenido sangrado y que en el tiempo que estuvo esperando le dio paro cardiorrespiratorio”, indica el acta policial, donde se añade que posteriormente el ciudadano falleció en el nosocomio.

Frente al tema, el intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Ica, Roberto Manuel Castillo Gambini, sostuvo que se encuentran en una fase de investigación preliminar.

“Hace dos semanas la comisaría de Pueblo Nuevo nos hizo de conocimiento para que interviniéramos sobre un trabajador agrario que falleció porque estuvo cosechando en un pecano de 5 metros y se cayó. Ese caso está en trámite todavía, pero si bien el trabajador estaba con un arnés porque las fotos así lo indican, lo que se está investigando es que, si no solamente uso el arnés o también el punto de anclaje, y estamos viendo porque si no fuera así, obviamente habría una multa por no haber entregado el equipo de protección de altura permanente, no basta solo el arnés”, declaró.

En la misma línea, indicó que se ha pedido una acreditación para confirmar si el personal que realizaba el trabajo de riesgo estaba capacitado para la actividad. “La investigación preliminar indica que este trabajador se dedicaba a otra actividad y lo han mandado a hacer algo que no era parte de su trabajo y eso está en investigación”, acotó.

