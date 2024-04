El intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en Ica, Roberto Manuel Castillo Gambini, informó que se continúa el proceso de investigación tras un trágico accidente laboral en Chincha, donde un joven de 19 años, murió tras ser degollado por una amoladora.

Incumplieron seguridad

“Hemos realizado una intervención en el caso de un accidente de trabajo que sufrió un obrero cuando estaba construyendo una columna en Chincha, el trabajador prácticamente se degolló con la amoladora que estaba manipulando. Una empresa distribuidora de materiales de construcción contrató a su vez a una empresa de remodelación y pintado y hubo un incumplimiento de normas en seguridad y salud en el trabajo y este trabajador al no haber sido capacitado previamente, porque era un ayudante nuevo en ese trabajo de alto riesgo, cuando ha ido a cortar la pared ha rebotado y al menor contacto con el cuerpo humano termina degollándolo”, declaró.

Sostuvo que la empresa en investigación es Posmart SAC, quien hizo la tercerización de los trabajos al maestro de obra identificado como Hemerson Edward Gutiérrez Rojas, quien también será investigado. Ello tras la muerte de Erick Johan Nolberto Curaca, quien realizaba el trabajo peligroso que terminó matándolo. Asimismo, se multó con más de 12 mil soles para el empleador (el dueño del local) donde falleció el joven.

“El caso se agrava porque el trabajador estaba en un andamio considerado hechizo que no cumplía con las normas técnicas, y hacia que ese trabajador se paré de una manera muy inadecuada, entonces no había estabilidad. La propia empresa tiene que cumplir la capacitación y la contratación de un trabajador idóneo, que cumple con las competencias necesarias. La investigación se inició en contra de la empresa Posmart SAC y si bien no es la empleadora directa, si es la empresa que contrata a otro, y tuvo que supervisar que la contratista esté cumpliendo todas las normas de seguridad en el trabajo”, añadió.

Cabe señalar que el fatal accidente laboral se registró en marzo del 2024, cuando Erick Johan Nolberto Curaca, se presentó al centro de labores, ubicado en el cruce de la panamericana sur con el ingreso a Los Bancarios. Él estaba a cargo de utilizar la amoladora, sin presagiar su destino. Se presume que en el momento que cortaba la pared, el disco de la amoladora, roza un fierro de construcción, lo que ocasiona que el obrero pierda el control de la herramienta y resulte con un corte profundo en el cuello. Las personas que se encontraban cerca de este lugar lo auxiliaron, pero ya no había signos de vida. Erick Nolberto, residente en el asentamiento humano Señor de los Milagros, murió a los 19 años.

En tanto, Castillo Gambini, también advirtió que existe brecha en el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción, específicamente por parte de los maestros de obra, quienes en muchos casos no disponen de los elementos de seguridad en las obras, donde se trabajan con herramientas pesadas y peligrosas.

“Los maestros de obra tienen que profesionalizarse más, si bien se ha iniciado la investigación contra la empresa, y se le está sancionando por falta de coordinación entre empresas, se debió coordinar a través de reuniones y otros, porque si no se hace el seguimiento y sucede algo como un accidente mortal o no mortal, la empresa será responsable. Muchas veces la respuesta es no ha sido mi trabajador quien se murió, pero la norma indica que la empresa que ha contratado a un tercero debe supervisar y cumplir la seguridad”, finalizó.

