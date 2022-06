Han pasado más de tres meses y el ciudadano Wilder Pasache Muñante de 27 años de edad, continúa exigiendo justicia, tras un accidente de tránsito que lo ha dejado postrado en una cama, sin poder trabajar y con varias deudas.

Conductor estaba ebrio

Indicó que el dosaje etílico comprobó que Renzo Aldair Mendoza Pineda conducía con 1,6 gramos de alcohol en la sangre, por ello impactó el auto Toyota de placa A2H-318 contra su mototaxi el pasado 13 de marzo, en el distrito de Los Aquijes, desde la fecha el joven se ha sometido hasta en cuatro operaciones en su pierna. Sin embargo, la otra parte no ha cubierto ningún gasto médico.

“El doctor me ha dicho que no podré caminar un año, tengo cuatro hijos, dos de 5 años, uno de 2 años y seis meses y otro de año y medio, mi esposa es quien cuida de ellos y de mi. Tengo deudas en varios lugares y el médico también me recetó tomar calcio, pero no he podido comprarlo porque no hay dinero”, declaró.

Él ha pedido la solidaridad de la población y las autoridades, ya que requiere de víveres, ropa, útiles escolares para sus menores hijos, enseres, o cualquier cualquier otro tipo de ayuda, indicó se pueden contactar al número 944365919.