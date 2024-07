La ciudadana Rosa Hernández de 24 años reclama públicamente al comisario de la comisaría PNP de San José de Los Molinos (Ica), alférez PNP Eduardo Briones Sandoval, a quien señala que no le paga una deuda de 2 mil soles por un largo periodo.

Larga espera

“Me debe desde el año 2022 y solo me ha pagado intereses, yo le preste el dinero porque me dijo que su señor padre estaba enfermo y ahora me pone peros, la última vez que me pago fue 154 soles en el mes de abril, porque fui a la Unidad de Emergencia (Uneme) en San Isidro donde antes trabajada y le exigí, pero ahora trabaja en Los Molinos y es muy lejos, yo no tengo tiempo, soy una madre de familia estudiante, ahora ha cambiado de número y no se comunica conmigo”, declaró.

Añadió que a finales del año 2023, acudió a la Inspectoría PNP Ica, sin embargo, en la sede policial, se le habría indicado que el proceso es muy largo. “Vine a inspectoría a fines del año 2023 y le dije que quería denunciar a esta persona y sus mismos colegas lo conocen y saben que debe a otros policías y civiles, y lo único que me dijeron fue que me trate de comunicar con él para llegar a un acuerdo, porque el proceso en inspectoría es muy largo”, agregó.

Finalmente, pidió al comisario Briones Sandoval, que solo le cancelé el monto capital prestado, ya que la mujer también tiene deudas económicas. “Solo pido que me pague la cantidad de 2 mil soles y ya no los intereses, incluso otras personas también lo han denunciado por televisión. Él tiene un sueldo cada mes y la plata a mi no me la regalan, tengo que cancelar deudas”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO