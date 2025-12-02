La atleta iqueña Camila Zamora fue presentada recientemente en Palacio de Gobierno como representante del Perú en la entrega de la bandera al seleccionado nacional que participará en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, un hecho que ha sido celebrado en la región.

Deporte juvenil

Zamora, junto al pesista Laionel Ramos, forma parte del grupo de talentos que inició su trayectoria en el Proyecto Deporte del Gobierno Regional de Ica, donde dieron sus primeros pasos en la disciplina de levantamiento de pesas. Ambos deportistas han logrado importantes avances y acumulan participaciones destacadas, como su clasificación al Mundial 2025 y su presencia en el Sudamericano de Guayaquil.

Las autoridades regionales destacaron que los logros de estos jóvenes deportistas representan un ejemplo de perseverancia y reflejan el potencial atlético que existe en la región.

Además, se informó que el Gobierno Regional de Ica viene ejecutando la construcción de dos modernos complejos deportivos en Santa María y San Isidro, con el objetivo de fortalecer la infraestructura disponible y brindar mayores oportunidades de desarrollo a los atletas juveniles.

