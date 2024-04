Por horas, decenas de adultos mayores hicieron fila en los exteriores del Banco de La Nación en Ica, ellos son ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), y se encuentran en la total incertidumbre de saber cunado van a cobrar la devolución económica. Muchos aportaron más de una década, pero hasta la fecha no reciben ningún sol.

Exigen devolución de aportes

Desde ayer jueves 25 de abril se inició la devolución de aportes al Fonavi para beneficiar a más de 153 mil personas. Según la Resolución Administrativa Nº 001-2024/CAH-LEY Nº 29625, los beneficiarios de este pago serán los fonavistas mayores de 80 años cumplidos al 31 de marzo de 2024, y que hayan cobrado parcialmente la devolución de sus aportes en una anterior oportunidad. Deben haber formado parte de uno de los grupos de pago del 1 al 19.

Frente a ello, cientos de ex aportantes, desde tempranas horas de ayer, llegaron a la sede del Banco de La Nación, ubicado en la avenida Grau, donde reclamaban la falta de orientación e información. Ya que, al tratarse de adultos mayores, la mayoría no tenía el conocimiento de cómo poder acceder a sistemas virtuales. En varios casos tuvieron que regresar a sus casas sin ningún cobro.

“Ojalá esta vez me toque cobrar, es la quinta vez que vengo al banco por el tema del Fonavi, ya he completado mis documentos y en anteriores oportunidades siempre me dicen que no soy beneficiaria, parece que se quieren agarrar el dinero, hay mucho desorden, pero solo queda esperar”, dijo la ciudadana Ruth Flores de 75 años.

A la entidad bancaria continuaban llegando más personas de la tercera edad. Varios ciudadanos no tenían conocimiento sobre las herramientas tecnológicas y pedían que se designe a una persona que los oriente, ya que venían desde Subtanjalla, Santiago, Pachacutec y otros distritos, quienes también desconocían el monto que cobrarían, en caso sean beneficiarios en esta devolución.

“He aportado al Fonavi, ahora soy pensionista, y soy paciente oncológico porque tengo cáncer y necesito el dinero, cobre la primera vez, pero no sé si ahora queda un saldo o como será, la verdad es que se burlan de nosotros, cuando llamamos nadie contesta, y no hay ninguna oficina donde orientarnos” agregó Diego Manuel Fernández de 77 años.

Están inscritos

Los adultos mayores reclamaron que pese a tener su inscripción al 100% completada desde hace varios años, hasta la fecha no se encuentran en lista, muchos no son pensionistas e indican que por su avanzada edad no encuentran trabajo, por lo que tienen la esperanza de poder recibir la devolución y mejorar su calidad de vida.

“En diciembre antes de navidad solo me dieron 46 soles, me fue muy decepcionado, ahora tengo la esperanza que quizá cobre un poco más, porque si aparezco en lista. Yo trabajé en la mima más de 20 años y he aportado, estamos pidiendo algo justo, que nos devuelvan nuestros aportes, en mi caso soy anciano, de donde voy a comer, a esta edad ya en ningún lugar nos dan trabajo”, agregó Mario Hinostroza de 83 años.

Asimismo, en la fila no solo se encontraban ex aportantes titulares del Fonavi, también viudas e hijos de ex fonavistas, quienes a la fecha tampoco han podido cobrar el dinero de sus seres queridos que ya fallecieron. Ellos reclamaron que se priorice la atención a ese grupo.

Cabe señalar que esta devolución es el Primer Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, que comprende a los afiliados pertenecientes a los grupos del 1 al 19 que ya recibieron un adelanto de pago. Esta vez se priorizará a personas mayores de 80 años, así como a los registrados en el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y a quienes padecen de enfermedades graves.

