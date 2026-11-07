En una rápida respuesta policial y tras un minucioso trabajo de inteligencia operativa y táctica, efectivos de la Policía Nacional lograron intervenir y detener a un menor de 15 años, alias “Mecha”, y Luis Manuel Arias Chincha (33), alias “Bomberman”, presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de 5D”.

Acción policial

La intervención se produjo en inmediaciones del Hospital San Juan de Dios, en Pisco, donde uno de los implicados habría sido intervenido en flagrancia, luego de que dejara una dinamita a una conocida vendedora de frutas.

Las cámaras de seguridad registraron los precisos momentos en que ambos sujetos habrían utilizado una mototaxi de placa N.° 0952-JC para movilizarse y cometer sus actividades ilícitas.

Durante el operativo, se halló en su poder cartuchos de dinamita, envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) y otros objetos de interés criminal.

Los intervenidos serían investigados por los presuntos delitos contra la seguridad pública, relacionados con material explosivo, y contra la salud pública, por tráfico ilícito de drogas (TID).

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