Una mujer de 65 años resultó herida de bala durante un asalto a mano armada registrado la tarde del último martes 30 de junio frente a la puerta de emergencia del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, en la ciudad de Ica. Los delincuentes se llevaron un bolso con S/117 mil en efectivo, además de sus pertenencias personales.

Grave delito

El hecho ocurrió alrededor de las 6:35 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal interceptaron a la víctima, identificada con las iniciales M.B.C. Según información preliminar, los atacantes ingresaron en sentido contrario por la calle Bolívar y realizaron al menos dos disparos: uno al aire y otro que impactó en el muslo derecho de la mujer.

Tras el ataque, los delincuentes se apoderaron de un bolso color negro que contenía el dinero en efectivo, el cual habría sido retirado minutos antes de una agencia bancaria ubicada en la avenida San Martín. Asimismo, sustrajeron su celular, billetera y otras pertenencias antes de huir con rumbo desconocido.

La víctima fue auxiliada de inmediato por personal médico del hospital, siendo atendida por el médico de turno y posteriormente internada en el área de observación con diagnóstico de herida por proyectil de arma de fuego en el muslo derecho.

Efectivos de la Oficina de Criminalística (OFICRI) de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. En la escena del crimen se hallaron dos casquillos y un proyectil deformado, presuntamente de calibre .380, que fueron recogidos para las pericias balísticas.

Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este violento asalto que ha generado preocupación entre los vecinos y usuarios del nosocomio.

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