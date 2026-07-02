El crecimiento del comercio minorista en el Perú y la posibilidad de un Fenómeno El Niño intenso están generando nuevos desafíos para la industria de alimentos y bebidas. Ante este escenario, empresas de consumo masivo vienen fortaleciendo sus estrategias comerciales y logísticas para asegurar el abastecimiento de productos en los diferentes canales de venta.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el comercio al por menor creció 5,8 % en abril de 2026, impulsado principalmente por las mayores ventas en supermercados, minimarkets y tiendas de conveniencia.

El Niño podría elevar el costo de los insumos

A este escenario de mayor demanda se suma la advertencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sobre el posible impacto de un Fenómeno El Niño intenso, que podría incrementar los precios de materias primas como el trigo y el azúcar, insumos clave para la producción de alimentos y bebidas.

Frente a esta situación, fabricantes, distribuidores y proveedores de categorías como abarrotes, bebidas, snacks, golosinas, encurtidos e infusiones están reforzando sus estrategias de abastecimiento para reducir riesgos y garantizar la continuidad del suministro hacia supermercados, bodegas, minimarkets y otros puntos de venta.

Diversificación de proveedores para reducir riesgos

El contexto también ha impulsado a muchas empresas a replantear sus procesos de compra y abastecimiento.

Reducir la dependencia de un solo proveedor o de una única zona de suministro se perfila como una estrategia para responder con mayor rapidez ante posibles interrupciones en la cadena logística y mitigar el impacto del aumento de los costos de producción.

“Hoy las empresas necesitan construir cadenas de abastecimiento más resilientes. Diversificar proveedores y fortalecer las relaciones comerciales permite responder con mayor agilidad a un escenario de mayores costos e incertidumbre”, señaló Adrián Gechelin, director de Ferias en Perú.

Feria reunirá a fabricantes y compradores del sector

En este contexto, del 8 al 11 de julio se realizará Alimentos en Perú 2026, un encuentro especializado que reunirá a fabricantes, distribuidores y proveedores de productos de consumo masivo con compradores del canal moderno y tradicional.

El evento busca generar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer las redes de abastecimiento y promover estrategias para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y un eventual Fenómeno El Niño.

Los interesados pueden registrarse gratuitamente a través de Ferias en Perú – Alimentos en Perú 2026.