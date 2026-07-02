El exviceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, afirmó que el conflicto entre Moquegua y Tacna por la observación de una ley de delimitación territorial no justifica el bloqueo del canal que abastece de agua a la provincia de Ilo. Exhortó al Gobierno a intervenir de inmediato para restablecer el diálogo y garantizar el suministro de agua.

En declaraciones a Canal N, Molina explicó que el proyecto de ley observado por el Poder Ejecutivo corresponde al saneamiento técnico de los límites entre las provincias tacneñas de Candarave y Jorge Basadre, y aseguró que no modifica la frontera departamental entre Tacna y Moquegua. Precisó que el expediente se sustenta en la Ley 24888 de 1988, que ya definió esos límites.

Indicó que los procesos de delimitación territorial siguen un procedimiento técnico y legal que puede tomar varios años. Los expedientes son elaborados por los gobiernos regionales, evaluados por la Presidencia del Consejo de Ministros y luego enviados al Congreso, tras un análisis de mapas, documentos históricos y referencias geográficas, explicó el exfuncionario.

Según el exfuncionario, la controversia surgió por interpretaciones erróneas durante el proceso electoral y e staría vinculada a intereses relacionados con la distribución del canon minero y el valor de antiguos relaves. Sin embargo, sostuvo que estas diferencias deben resolverse por la vía institucional y no mediante medidas de fuerza.

Molina cuestionó el bloqueo del canal que abastece de agua a Ilo y remarcó que ninguna reivindicación territorial puede justificar la interrupción de un servicio básico. Asimismo, pidió al Ejecutivo conformar una comisión de alto nivel para dialogar con autoridades y comuneros, restablecer el suministro de agua y postergar la discusión territorial hasta después de las elecciones regionales y municipales.

Finalmente, criticó la falta de liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros para enfrentar la crisis y consideró que el Congreso contribuyó a agravar el conflicto al aprobar una norma polémica en pleno contexto electoral .

También exhortó a las autoridades de Tacna y Moquegua a priorizar una agenda de desarrollo conjunto y un uso más eficiente de los recursos provenientes del canon y las regalías mineras, en lugar de profundizar la confrontación entre ambas regiones.