El alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia Gara, expresó su preocupación por el bloqueo del canal que abastece de agua potable a la ciudad y exhortó a los comuneros del distrito de Ite a levantar la medida de fuerza.

Según indicó en declaraciones a Canal N, la obstrucción de la infraestructura hidráulica pone en riesgo el abastecimiento para más de 80 mil habitantes de la provincia.

“Esta acción injusta que han tomado nuestros hermanos de Ite atenta contra la vida y la salud de la provincia de Ilo, una población de más de 80 mil habitantes que no tiene por qué sufrir estas consecuencias ante situaciones que no son de nuestra competencia”, afirmó.

“El agua nos corresponde por derecho”

El burgomaestre recordó que el suministro de agua hacia Ilo responde a un derecho vigente desde 1983 y no a una concesión extraordinaria.

“No estamos reclamando que nos regalen ninguna gota de agua. Simplemente es un derecho que tenemos como provincia de Ilo desde 1983”, señaló.

Asimismo, indicó que el recurso hídrico resulta indispensable para garantizar el consumo de la población, así como el funcionamiento de establecimientos de salud, instituciones educativas y actividades económicas.

Relaciona la protesta con el conflicto limítrofe

Tapia sostuvo que la protesta responde al desacuerdo de los comuneros con la observación realizada por el Poder Ejecutivo a un proyecto de ley sobre la delimitación territorial entre Tacna y Moquegua.

No obstante, remarcó que esa decisión corresponde al Gobierno nacional y no a las autoridades de Ilo.

“¿Qué le ha hecho la provincia de Ilo? No puedo resolver sus problemas porque no tengo competencia. Sus demandas deben dirigirse al Congreso, a la PCM o a la Presidencia de la República, no contra una población que no les ha hecho absolutamente nada”, manifestó.

Anuncia denuncias penales

El alcalde consideró que el bloqueo del canal podría configurar un delito al afectar un servicio público esencial y anunció que impulsará acciones legales.

“Considero que es un delito porque el Código Penal sanciona la restricción de servicios públicos. Vamos a tomar las acciones correspondientes porque están atentando contra la vida y la salud de una población de más de 80 mil habitantes”, afirmó.

También pidió a las autoridades regionales de Tacna intervenir para promover el diálogo con los manifestantes y buscar una solución al conflicto.

Suministro de agua ya registra una reducción

El alcalde informó que los efectos del bloqueo ya impactan el abastecimiento de agua potable en la ciudad.

Explicó que Ilo recibe habitualmente entre 360 y 400 litros por segundo, pero actualmente el caudal se ha reducido a aproximadamente 200 litros por segundo.

Asimismo, indicó que representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para verificar la situación. Sin embargo, el paso del agua continúa interrumpido debido a que el canal fue bloqueado con grandes piedras y sellado con concreto.