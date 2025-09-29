El alcalde de la Municipalidad Distrital de Salas, Javier Fernández Matta, declaró oficialmente iniciada la obra de pistas y veredas que comprenden más de una decena de calles. La inversión supera los dos millones de soles y las familias esperaron por años los trabajos.

Mejor calidad de vida

Los vecinos de este sector se mostraron contentos por ver cristalizado este pedido a sus autoridades. “Para todos nosotros es una inmensa alegría después de mucho tiempo ya contar con nuestras pistas y veredas, gracias por hacer esta obra una realidad por el bien de todos nosotros y de nuestros hijos” manifestó el señor Edelmiro Mamani, dirigente de esta zona.

Se detalló que el mejoramiento del servicio de movilidad urbana, comprende la calle 1, calle 2, calle 3, pasaje 3, prolongación calle lima, calle 28 de Julio (entre calle Miguel Grau y calle 7 de junio), calle 7 de Junio (entre 28 de julio y av. Santa Rosa de Lima) y pasaje primero de Mayo del centro poblado Guadalupe, Salas (Ica).

Cabe precisar que el monto de inversión de esta obra es de 2 millones 289 mil 890.67 soles, con un plazo de ejecución 90 días calendarios.

