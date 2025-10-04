Vecinos de la Calle Primero de Mayo, en el distrito de Salas, ya cuentan con servicio de electricidad tras la inauguración oficial de una obra de electrificación que busca mejorar las condiciones de vida en esta zona que, hasta hace poco, carecía de acceso regular a este servicio básico.

Cierre de brechas

La inauguración estuvo encabezada por el alcalde Javier Fernández Matta, quien asistió acompañado de representantes vecinales. La obra beneficia directamente a más de 200 familias y se espera que tenga un impacto positivo en la seguridad, movilidad y calidad de vida del sector.

El proyecto incluyó la instalación de postes, subestaciones aéreas bipostes, transformadores y luminarias LED, elementos clave para garantizar un suministro estable y eficiente. La iluminación pública también representa un refuerzo en la seguridad ciudadana, especialmente en zonas que anteriormente quedaban expuestas por la falta de visibilidad nocturna.

