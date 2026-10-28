La preocupación y la incertidumbre se apoderaron de más de 30 familias asentadas en el pasaje Becerra, en el sector de San Joaquín, donde sus ocupantes se preparaban para afrontar una diligencia de desalojo anunciada para la mañana de ayer. Entre los residentes hay niños, adultos mayores y familias trabajadoras que temen quedarse sin las viviendas que han levantado en el terreno durante aproximadamente una década.

Posesión por años

Los pobladores de la zona conocida como “San Joaquincito” fueron encontrados resguardando el ingreso al predio y colocando llantas ante la posibilidad de que se ejecutara la medida. En el lugar se observaban viviendas construidas con materiales temporales, módulos de madera y algunas estructuras de bloquetas, donde, según indicaron, viven familias que salen diariamente a trabajar en fundos.

Una de las residentes manifestó que el conflicto surgió tras recibir una notificación relacionada con el retiro de los ocupantes. Según su versión, un hombre al que identificó como el señor Morón se presentaría como propietario del terreno; sin embargo, aseguró que no lo conocían personalmente y que no les habría mostrado documentación que acreditara su titularidad.

“Nosotros queremos solución, no queremos pelear, porque acá vivimos personas que trabajan, personas humildes”, manifestó una pobladora, quien añadió que la asociación estaría conformada por aproximadamente 35 socios y que varias familias llevan cerca de 10 años ocupando el lugar.

Otro de los puntos expuestos fue el pago de dinero que, según los residentes, algunos ocupantes habrían realizado mensualmente a la persona que señalan como supuesto propietario. Respecto a la diligencia, los vecinos afirmaron que la notificación les habría llegado días antes y que esta anunciaba la intervención para las 9:00 de la mañana, con la participación de un contingente policial.

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