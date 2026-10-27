Un operativo multisectorial permitió retirar estructuras precarias instaladas ilegalmente en las inmediaciones del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, en Ica, en sectores con accesos colindantes con La Tierra Prometida. La intervención se realizó de manera pacífica y estuvo orientada a recuperar espacios ocupados en zonas destinadas a la conservación del patrimonio natural y paisajístico.

Garantizan protección

La diligencia fue encabezada por el procurador regional, Julio Enrique Vilca Rojas, con la participación de guardaparques del área de conservación y un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante el operativo se retiraron esteras, palos, plásticos y módulos de madera que habían sido colocados en el lugar.

De acuerdo con la información difundida sobre la intervención, las personas que ocupaban estos espacios habrían sido engañadas por presuntos traficantes de terrenos, quienes les aseguraban que los lotes no tenían propietario y promovían su ocupación y lotización en zonas intangibles de las dunas.

El Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 008-2014-MINAM, con carácter permanente, para conservar su biodiversidad, riqueza cultural y paisaje. Su administración está a cargo del Gobierno Regional de Ica.

La intervención buscó frenar la ocupación de terrenos en las inmediaciones de este espacio natural protegido.

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