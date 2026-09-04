Decenas de personas vienen ocupando las dunas de Huacachina, en sectores cercanos a La Tierra Prometida, donde se han instalado chozas y se han delimitado extensas áreas con palos y sacos negros.

Invasiones en zona natural

La ocupación ilegal comenzó desde el mediodía del 1 de setiembre, cuando un grupo de personas desconocidas ingresó a la zona trasladando palos, cañas, plásticos y otros materiales utilizados para levantar estructuras precarias y realizar la lotización de los terrenos.

La situación genera preocupación debido a que el sector forma parte del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, y destinada a preservar la biodiversidad, el patrimonio cultural y el paisaje natural de este importante atractivo turístico.

La instalación de chozas y la delimitación de terrenos vienen alterando el entorno de las dunas y representan una amenaza para la conservación de este espacio natural.

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