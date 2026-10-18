La laguna de Huacachina fue escenario de la I Feria Regional de Áreas Naturales Protegidas, denominada Andemar Fest 2026, una actividad organizada por el Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en el marco de la celebración del Día de las Áreas Naturales Protegidas del Perú.

Espacios naturales

El evento congregó a representantes de diversas instituciones vinculadas con la conservación ambiental, entre ellas el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y equipos técnicos del Gobierno Regional de Ica. También participaron representantes de importantes espacios naturales protegidos que forman parte del patrimonio ecológico del país.

Entre las áreas representadas estuvieron el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, la Reserva Nacional Dorsal de Nasca y la Reserva Nacional Pampa Galeras, cuyos representantes compartieron información sobre la importancia de conservar los ecosistemas y las especies que albergan.

Durante la jornada, especialistas y guardaparques dieron a conocer las labores que realizan para proteger la flora y fauna silvestre, además de sensibilizar a los asistentes sobre las amenazas que enfrentan los espacios naturales y la necesidad de fortalecer las acciones frente al cambio climático.

La feria también buscó acercar a la ciudadanía al trabajo que desarrollan las instituciones ambientales, promoviendo el conocimiento de las áreas naturales protegidas y la importancia de preservar estos territorios para las próximas generaciones. Asimismo, se destacó la necesidad de impulsar actividades turísticas responsables que permitan aprovechar el potencial de los atractivos naturales sin comprometer su conservación.

La actividad contó con la participación de familias, turistas y delegaciones escolares, quienes recorrieron los espacios preparados para la jornada y disfrutaron de presentaciones artísticas que combinaron la educación ambiental con las expresiones culturales de la región.

Como parte del programa, estudiantes de las instituciones educativas Antonia Moreno de Cáceres y Ricardo Palma de Tate presentaron números de marinera y danzas afroperuanas, aportando un componente cultural a la celebración desarrollada en el emblemático oasis iqueño.

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