El proceso de modernización de la administración pública en la región Ica avanza. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la Oficina de Antecedentes, ha iniciado la digitalización de más de 36 mil expedientes físicos de licencias de conducir de clase “A”, como parte del proyecto regional IcaTec, una iniciativa que busca integrar la tecnología a los servicios públicos.

Digitalización completa

Los expedientes, correspondientes a trámites realizados en los últimos años, están siendo recolectados en sobres físicos por el personal técnico especializado. Una vez escaneados e ingresados en el sistema, pasarán a formar parte de una base de datos digital centralizada que permitirá a la administración regional acceder de manera rápida y segura a la información histórica y actual de los conductores.

Este primer bloque de más de 36 mil documentos es solo una parte de un proyecto de mayor alcance, que contempla la digitalización progresiva de aproximadamente 7 millones de expedientes, acumulados desde el año 2010 hasta la fecha. El objetivo final es lograr una gestión documental totalmente digital que permita eliminar progresivamente la dependencia del papel en los procesos administrativos.

Con la implementación de este sistema, se espera que en el mediano plazo los ciudadanos puedan realizar trámites de forma completamente virtual, sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas o esperar largos plazos para obtener información o resultados.

Además, la digitalización aportará mayor transparencia y trazabilidad en la gestión de los documentos. El sistema permitirá realizar seguimientos precisos de cada expediente y reducir los riesgos asociados a la pérdida, deterioro o manipulación indebida de información física.

