Más de 60 personas participaron en la Gran Campaña de Prevención de la Hipertensión Arterial organizada por el Hospital Santa María del Socorro, jornada que permitió brindar atención médica preventiva y orientación especializada a la población.

Prevención en salud

Durante la actividad, profesionales de la salud realizaron evaluaciones de presión arterial, toma de glucosa capilar, control de signos vitales y medición del índice de masa corporal mediante el registro de peso y talla, con el objetivo de detectar posibles factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares.

La campaña también incluyó servicios complementarios como inmunizaciones, atención en salud mental, salud bucal y descarte de tuberculosis (TBC), permitiendo ofrecer una atención integral a los asistentes.

Especialistas destacaron la importancia de este tipo de jornadas preventivas para promover hábitos saludables y detectar de manera temprana enfermedades como la hipertensión arterial, considerada una de las principales causas de complicaciones cardiovasculares.

La actividad se desarrolló con amplia participación de ciudadanos, quienes acudieron para recibir orientación médica y acceder gratuitamente a diversos controles de salud.

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