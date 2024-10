El panorama de la inseguridad ciudadana en el Perú continúa deteriorándose, e Ica no es la excepción. Un informe de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) sobre la situación en la región durante 2023 ya alertaba sobre datos preocupantes. Más de 61 mil personas en Ica fueron víctimas de robo, lo que equivale al 10.4 % de la población adulta de zonas urbanas. Los delitos más comunes incluyen el robo de dinero, carteras, celulares, vehículos y negocios.

No denuncian

“La criminalidad está limitando el desarrollo económico de la región. La percepción de que en cualquier momento podemos ser víctimas de un delito desalienta a las personas y a los negocios. Muchas bodegas cierran debido al temor a la inseguridad”, afirmó Gustavo Meza, economista de REDES. En Ica, el 86% de los habitantes cree que será víctima de algún delito en los próximos meses, lo que afecta la confianza para invertir y emprender.

REDES también destacó que solo el 16% de las víctimas de robo a nivel nacional denunciaron el delito entre noviembre de 2023 y abril de 2024. La principal razón para no hacerlo es la percepción de que la denuncia es una pérdida de tiempo, seguida de la desconfianza en la policía y la falta de pruebas sobre la identidad de los delincuentes.

“Esta baja confianza en las instituciones tiene que ver mucho con la percepción de corrupción de sus funcionarios. Si las personas no confían, no denuncian el delito, y sin denuncias, las autoridades no pueden actuar”, comentó el especialista de REDES.

El crimen también afecta gravemente a las empresas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen le cuesta al Perú hasta el 2.8% de su PBI anual, lo que equivale a S/15 mil millones. Este costo impacta el crecimiento económico y agrava la situación de inseguridad en el país.

“Frente a este panorama, es imprescindible mejorar la calidad del gasto público. Para ello, se necesitan servidores públicos comprometidos y capacitados que gestionen los recursos de manera eficiente y transparente. Así, el Estado peruano puede crear un entorno más seguro y propicio para el crecimiento económico”, resaltó el economista de REDES.

