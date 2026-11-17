Con la finalidad de proteger la salud y el bienestar de la población, la Red Asistencial Ica de EsSalud realizó con éxito una “Campaña de Salud Integral” en la Plaza de Armas del distrito de Los Molinos, logrando brindar más de mil atenciones médicas. Esta jornada permitió acercar servicios de salud tanto a los asegurados como a los vecinos de esta jurisdicción iqueña, fortaleciendo la atención primaria en la comunidad.

Prevención por la salud

Al respecto, el Dr. Juan Guillén Guevara, gerente de EsSalud Ica, señaló que, el compromiso institucional es velar por el cuidado integral de las familias iqueñas, priorizando la prevención y la detección temprana de enfermedades.

“A través de estas campañas descentralizadas, garantizamos que nuestra población reciba una atención humana y oportuna sin tener que trasladarse a los establecimientos de salud”, dijo.

Durante la actividad, los asistentes accedieron a consultas en medicina general, pediatría, nutrición, psicología, odontología y obstetricia. Asimismo, el equipo habilitó módulos de farmacia, inmunizaciones para el cumplimiento del esquema de vacunación, control de presión arterial y sesiones informativas orientadas a reforzar las medidas de prevención contra el dengue.

La campaña fue organizada por el Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria, y contó con el valioso apoyo de médicos y personal asistencial del CAP I San Clemente y el CAP I Chavalina.

“Gracias a este trabajo articulado, se aseguró el soporte logístico necesario y la entrega gratuita de medicamentos para el tratamiento oportuno de los pacientes atendidos”, se indicó.

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