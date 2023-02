Un brutal ataque canino se registró en el distrito de Santiago (Ica), donde un menor de dos años de edad sufrió las feroces mordeduras de un perro adulto de raza peligrosa, siendo que ser trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica. Increíblemente el dueño del can no asumió los gastos médicos.

Niño tiene 11 puntos

Bertha Soto Carbajal de 19 años, quien es madre del menor de iniciales G.M.G.S, llegó desde su natal Huancavelica en busca de trabajo para darle un mejor futuro a su bebé y su hermana de 17 años. Ella alquiló un cuarto en la calle 5 del sector La Franco (Santiago), sin embargo, no imaginó que este lugar sería el escenario donde un perro de raza Rottweiler atacaría sin piedad a su pequeño.

Según narró, el hecho sucedió el pasado domingo 12 de febrero al promediar las 9 de la mañana, cuando el pequeño de dos años se encontraba al cuidado de su adolescente tía de 17 años, quien presenta discapacidad auditiva. De pronto el salvaje can color negro habría escapado de una vivienda aledaña y se lanzó encima del pequeño, quien sufrió las fuertes mordeduras en la cara., oreja y brazo dejando al menor ensangrentado.

“Mi hermanita estaba cuidando a mi hijito y el perro lo atacó y escuché como gritaba mi pequeño de desesperación y la vecina muy malcriada me dijo que no era su perro. Él mismo dueño del perro me llevó a la posta de Santiago y no querían atender y en su moto lineal me trasladó al Hospital Regional de Ica, donde tuvieron que coser a mi hijo y le pusieron varios puntos, ahora el señor dice que no sabe si es su perro quien lo atacó porque quiere videos que lo demuestre”, declaró la madre de familia.

Por el grave hecho, Víctor Manuel Valenzuela, abogado de la familia, enfatizó en la tardía acción policial, ya que la denuncia recién ingresó al sistema, ayer al promediar el mediodía, donde indican como responsable al dueño del animal identificado como Edwin Sivipaucar Taipe (33). También solicitó se evalúe al can en un centro antirrábico para descartar que tenga rabia, y se determiné la responsabilidad penal y civil del ciudadano, quien no ha asumido los gastos médicos ni otros para la recuperación del menor.

“Este perro tiene antecedentes de haber mordido anteriormente a otras personas del mismo lugar y a pesar de eso su dueño no le pone correaje o bozal, lo que ha traído como consecuencia que muerda al niño de dos años, y a podido ser fatal, al morderle en el rostro, la oreja, el brazo ha ocasionado que le pongan 11 puntos”, agregó.

El letrado sostuvo que el ciudadano ha incumplido la Ley 27596 que tiene por finalidad regular la crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia de canes, especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos. Por lo que la PNP inmediatamente deberá notificar al denunciado y al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones.

