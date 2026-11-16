Los mercados de la región Ica anunciaron que permanecerán cerrados durante todo el miércoles 18 de noviembre, como muestra de respaldo a la marcha pacífica convocada por la sociedad civil organizada ante la preocupación por los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Alerta por El Niño

Según el comunicado de la Asociación de Mercados Unidos de Ica, la concentración se realizará a las 10:00 de la mañana en el puente Grau, desde donde exigirán acciones concretas de prevención y atención por parte de las autoridades.

Miguel Tito, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Ica, explicó que las organizaciones vienen coordinando su participación y que cada mercado se encargará de convocar a sus asociados. Precisó que la movilización será voluntaria y no se obligará a los comerciantes a cerrar sus establecimientos. “No es una protesta, sino simplemente va a ser una marcha pacífica”, manifestó.

El dirigente señaló que los comerciantes se organizarán para participar con banderolas y otros elementos representativos de sus asociaciones, además de invitar a cooperativas, transportistas y otros movimientos sociales. Indicó que la finalidad es fortalecer la participación ciudadana y exigir la elaboración de un plan de contingencia que permita actuar ante posibles inundaciones y emergencias.

Durante la reunión, otros representantes de la sociedad civil también expresaron preocupación por el avance de las obras de defensas ribereñas del río Ica. Uno de los participantes señaló que las inversiones en estos proyectos alcanzarían casi los S/600 millones y cuestionó que los trabajos todavía no hayan culminado. Asimismo, advirtió que los retrasos podrían incrementar los costos y pidió a las autoridades informar sobre el estado de las intervenciones.

Entre las principales propuestas planteadas figuran la construcción de represas y lagunas artificiales en la parte alta de Los Molinos para favorecer la recarga de la napa freática, así como la ampliación del sistema de La Achirana hacia el sur para mejorar el abastecimiento de agua. También se pidió priorizar la reconstrucción del puente Grau, debido a la existencia de dos sectores vulnerables que, según el representante, podrían facilitar el ingreso de agua hacia la ciudad ante una eventual crecida del río.

Los dirigentes también plantearon que sus demandas sean formalizadas mediante documentos dirigidos a la Municipalidad Provincial de Ica, además de solicitar la participación de los representantes parlamentarios de la región. Consideraron que la movilización debe acompañarse de pedidos concretos y compromisos institucionales para atender los problemas de prevención, infraestructura y abastecimiento de agua.

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