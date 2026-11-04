Las familias de Ica enfrentaron un mayor gasto en sus compras durante octubre, debido al incremento de precios de diversos alimentos y productos de consumo diario. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad registró una variación de 0,67 %, superior al 0,62 % registrado en septiembre, lo que representa un incremento de 0,05 puntos porcentuales. El resultado estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de verduras, frutas y otros productos que forman parte de la canasta familiar.

Alza de precios

Entre los alimentos que registraron las mayores alzas figuran la arveja verde, cuyo precio aumentó 21,1 %, seguida de la mandarina con 20,4 % y el choclo serrano con 19,1 %. También subieron la papa color en 17 %, el olluco en 15,8 %, la zanahoria en 15,2 % y el pallar verde en 14,2 %. A estos productos se suman el ají pimiento, con 12,2 % de incremento; la palta, con 11,4 %; y la azúcar rubia, con 10,6 %.

Al respecto, Héctor Martín Paredes Chávez, director departamental del INEI en Ica, explicó que las variaciones responden principalmente a una menor oferta de determinados productos y a factores relacionados con la temporada. Asimismo, señaló que las altas temperaturas registradas en la costa habrían afectado la producción, reduciendo la disponibilidad de algunos alimentos en los mercados y ocasionando el incremento de sus precios.

Sin embargo, también se identificaron productos cuyos precios disminuyeron durante octubre y que representan alternativas para las familias. El mango bajó 14,1 %, la fresa 11 % y la beterraga 8,4 %, mientras que el camote amarillo registró una reducción de 2,9 %. También disminuyeron los precios del pollo en 2,6 % y de los huevos de gallina en 1,7 %, según el reporte del INEI.

Por otro lado, el sector transporte también registró incrementos que repercuten en los gastos cotidianos de la población. El pasaje urbano e interurbano en ómnibus y microbús subió 4,9 %, mientras que la gasolina aumentó 1,7 % y el petróleo diésel 0,4 %. Estas variaciones contribuyeron al incremento de 1,03 % registrado en la división de Transporte durante octubre.

Finalmente, el INEI informó que la inflación acumulada en Ica entre enero y octubre de 2026 alcanzó el 3,86 %, mientras que la variación de los últimos doce meses llegó al 4,33 %. Paredes Chávez indicó que la institución continuará realizando el seguimiento de precios en los mercados y puntos de venta de la ciudad, con el propósito de informar a la población sobre los productos que suben y bajan de precio y facilitar la planificación de sus compras familiares.

EL DATO: El limón podría registrar un incremento de precio en las próximas semanas, dependiendo de la producción y del abastecimiento en mercados.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO