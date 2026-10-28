La posible escasez de productos agrícolas por los efectos del Fenómeno El Niño genera preocupación entre los comerciantes de Ica. Miguel Ángel Tito Gutiérrez, dirigente del Mercado Modelo, advirtió que el precio del limón podría alcanzar los S/20 por kilogramo la próxima semana, debido a una eventual reducción del abastecimiento.

Proyección de precios

El dirigente indicó que otros productos también vienen registrando incrementos y pidió a los representantes de los centros de abastos coordinar medidas preventivas.

“Yo invoco a todos los compañeros del mercado que podamos concientizar, podamos reunirnos y hacer un plan de contingencia”, expresó. Asimismo, mencionó las dificultades que afrontan mercados como San Antonio y San Joaquín, y consideró necesario organizarse para responder ante los posibles efectos del evento climático.

Respecto a los precios, Tito Gutiérrez señaló que el ají y el pimiento también presentan incrementos, mientras que la papa se comercializaría entre S/2 y S/2,50 por kilogramo, frente a valores anteriores que estimó entre S/0,50 y S/1. Sobre este último producto, sostuvo que “la papa que ahorita debería estar costando entre 50, 80 o 1 sol por lo mucho, se está comprando entre 2 soles y 2.50”.

Sobre el abastecimiento del limón, el representante sostuvo que una reducción de la oferta procedente de las principales zonas productoras podría obligar a recurrir a importaciones desde Ecuador para cubrir la demanda nacional. Durante la entrevista mencionó localidades productoras del norte del país, como Piura, Chulucanas y Olmos, y afirmó que la disminución de la siembra podría generar escasez.

El representante también alertó sobre posibles repercusiones en el sector pesquero debido al calentamiento del mar. “Algunos peces están migrando a otros hábitats o estaciones donde ellos puedan sentirse más cómodos”, señaló. Añadió que, según la información que recibió en reuniones con asociaciones del sector, también se observaría menor disponibilidad de moluscos y pulpos.

En el contexto climático, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene vigente la alerta por El Niño Costero. En su comunicado del 16 de octubre de 2026, advirtió sobre el calentamiento de las aguas del Pacífico y las perspectivas de lluvias por encima de lo normal.

Ante este panorama, Tito Gutiérrez pidió a los comerciantes mantener la coordinación y evitar alteraciones injustificadas de los precios frente a una posible reducción de la oferta.

EL DATO: El limón se vende hoy a S/ 4.50 el kilo en los mercados. En las últimas semanas se registraron alzas de entre S/ 0.40 por kilo.

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