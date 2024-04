El Lic. Michael Rene Saquiray Chumacero, renunció al cargo de gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Parcona, manifestó que su decisión se debe a que existe un mal asesoramiento hacía el alcalde Lenin Cruces.

Radical medida

“No se cuestiona el buen trabajo que se hizo en un año y tres meses, el motivo de dar un paso al costado es porque hay asesores externos del alcalde Lenin Cruces que lo están haciendo caer error tras error y consecuencia de ello son algunos escándalos en el municipio de Parcona. Considero que nuestro alcalde, con la capacidad que él tiene tomará la mejor decisión”, declaró.

Al ser consultado si se trataría del asesor de alcaldía Sandro Chávez, indicó que, “lógicamente si soy asesor del despacho de alcaldía tengo que asesorar como debe de ser al señor alcalde. Por todo esto que se viene dando tengo que dar un paso al costado porque no es sostenible, mientras ese señor no se retire de la municipalidad, debo dar un paso al costado”, enfatizó el ex gerente municipal.

