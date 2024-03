El alcalde de Parcona, Lenin Cruces Crisóstomo, ha sido denunciado por violencia psicológica y otros. La denuncia fue interpuesta por mujeres, quienes indican que fueron al despacho de alcaldía a solicitarle apoyo para sus viviendas afectadas por huaico, y el edil les gritó palabras ofensivas.

Denuncia ante la PNP

Desde los exteriores de la comisaría de Parcona, las ciudadanas Elizabeth Soto y Natividad Cantoral, moradoras de la Zona Nueva (Parcona), declararon a la prensa que junto a sus vecinas de escasos recursos económicos fueron al palacio municipal a pedir apoyo al burgomaestre, ya que sus viviendas están por las intensas lluvias con posterior huaico, sin embargo, antes de ingresar al despacho de alcaldía les prohibieron portar celulares. En la oficina, acusan que Lenin Cruces las ofendió con agresión verbal.

“fuimos al municipio 10 mujeres y antes de ingresar, el asesor del alcalde nos dijo que no podíamos ingresar con celulares, y dijimos que no, pero dijo que era la norma, el señor Sandro Chávez nos estaba coaccionando diciendo que debíamos ingresar sin celular, y pensamos que entrando a hablar con el alcalde nos iba a enviar la maquinaria, por eso accedimos a entrar sin celular. Cuando entramos, el alcalde ya estaba enojado, porque se publicó un video del huaico que no nos enviaban apoyo, estaba molesto en todo momento, dijo que no tenía la culpa del huaico y como seguíamos pidiéndole el apoyo se enojó aún más”, declaró Elizabeth Soto.

Añadió que la autoridad edil se mostró en todo momento furioso y por ello les dijo “que no tenían neuronas y que “hablaban cojudeces”. Posteriormente les indicó que se retiren de su despacho.

“Nos dijo ustedes no ven el trabajo que he hecho, he cambiado Parcona, Parcona está verde y limpia, y nos dice que no tenemos neuronas y que hablamos cojudeces. En la oficina de alcaldía hay una cámara por eso decimos que muestre el video, porque nos gritó de manera violenta quedamos asustadas y sin palabra y nos dijo que nos retiremos que estaba ocupado y que le quitábamos la voluntad que nos mande apoyo a nuestro sector”, añadió.

Se interpuso el reclamo en el libro de reclamaciones del municipio de Parcona y también las mujeres denunciaron ante la Policía Nacional.

