El Ministerio de Salud, en coordinación con la Dirección Regional de Salud Ica y el Centro de Salud La Tinguiña, viene desarrollando la campaña médica Minsa Móvil , con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población de este importante distrito.

Atención profesional

La campaña inició el 6 de agosto y culmina hoy viernes 8 de agosto, brindando atención totalmente gratuita en diversas especialidades como medicina interna, pediatría, dermatología, neumología, ecografía, cardiología, oftalmología, inmunizaciones, CRED (control de crecimiento y desarrollo), y nutrición.

Los servicios médicos se realizan en el Centro de Salud La Tinguiña en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Además de las atenciones médicas, se realiza entrega gratuita de medicamentos, reafirmando el compromiso de brindar atención oportuna y especializada a toda la comunidad.

