El Hospital Santa María del Socorro de Ica incorporó a sus servicios un moderno equipo biomédico de Rayos X estacionario de la marca Siemens, con soporte de techo, que ya se encuentran funcionamiento y a disposición de los pacientes que requieren estudios radiológicos.

Moderno equipo

La adquisición se concretó tras las gestiones del Gobierno Regional de Ica y representa una mejora para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, debido a que permitirá fortalecer la capacidad de atención del establecimiento de salud y optimizar los procedimientos que se realizan diariamente.

Entre los principales beneficios del nuevo equipamiento destaca la obtención de imágenes radiográficas de alta calidad, lo que contribuirá a que los profesionales de salud cuenten con mejores herramientas para realizar diagnósticos más precisos y tomar decisiones médicas oportunas.

Asimismo, el sistema facilitará el posicionamiento de los pacientes durante los estudios, ofreciendo mayores condiciones de comodidad y reduciendo las dificultades que pueden presentarse durante los procedimientos radiológicos. Su incorporación también permitirá mejorar los tiempos de atención y responder de manera más eficiente a la demanda de exámenes.

Como parte de la implementación, el personal del Servicio de Diagnóstico por Imágenes recibió capacitación y orientación sobre el funcionamiento del nuevo equipo, a fin de garantizar su adecuado manejo y aprovechamiento en beneficio de los usuarios.

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